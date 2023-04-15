Ксения Бородина впервые заговорила о третьем браке после болезненного развода

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 64

Ксения Бородина не теряет надежду в третий раз выйти замуж

Ксения Бородина впервые заговорила о третьем браке после болезненного развода

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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С Курбаном Омаровым знаменитость рассталась два года назад, но только сейчас набралась смелости признаться в том, как тяжело это пережила.

Телеведущая Ксения Бородина впервые откровенно заговорила о третьем браке после болезненного развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Знаменитости понадобилось целых два года, чтобы оправиться после этих событий, и только сейчас она призналась, каково это было, как она залечивала душевные раны и главное — рассчитывает ли снова выйти замуж.

В интервью блогеру Надежде Стрелец она призналась, что даже после многочисленных измен экс-супруга она все еще верит в любовь, брак и возможность до самого конца жить с любимым человеком. 

«Я достаточно консервативна во многих вопросах. Я верю в брак и в то, что люди могут пройти очень многие испытания и оставаться счастливыми», — заявила телеведущая.

Вместе с тем, подчеркнула телезвезда, от новых отношений она ждет исключительно партнерства — и в финансах, и в общении, и в других вопросах.

«Мне нужны партнерские отношения — это абсолютно точно. То есть не смогу засесть дома, и чтобы полностью за все отвечал муж. Это мне не подойдет. Но и мужчину, который будет зависеть от меня полностью, я не хочу — не мое», — отметила она.

Также звезда не уверена, что в очередной раз смогла бы простить измену партнеру. Ведь именно на этой почве, по ее словам, рухнул брак с Курбаном Омаровым. Ксения не скрывает, ей было очень больно. Возможно, допускает телеведущая, она смогла бы спокойно жить, только не зная о проступке любимого. 

«Я была очень категорична, когда говорила, что никогда не прощу измены. Сейчас мне 40 лет, и я прошла через измены, не прощая, и могу сказать, что не знаю. Я не хотела бы… Наверное, когда тебе 40 лет, и человек, с которым я буду, уже прошел какой-то жизненный этап. И я прошла…» — отметила Ксения.

Она уверяет, что сейчас пока не задумывается о третьем замужестве, а живет сегодняшним днем и абсолютно счастлива.

«Я считаю, что я достаточно счастливый человек. И у меня много что случилось. И я ни на одну секунду не чувствую себя одинокой женщиной», — заявила телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленную Курбана Омарова пригласили сыграть в кино. 

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