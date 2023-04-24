В Подмосковном лесу обнаружен упавший беспилотник с неизвестным веществом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60

Пока нет официальных версий о том, что находится в брикетах, которые перевозил дрон.

В Подмосковном лесу обнаружен упавший беспилотник с неизвестным веществом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Московской области обнаружен упавший дрон неизвестного происхождения. Как сообщил источник 5-tv.ru, обломки обнаружила женщина поблизости от СНТ «Заря», когда прогуливалась по лесу.

Разломленный пополам летательный аппарат длиной три метра обнаружили буквально в 300 метрах от населенного пункта.

Возле разломанного беспилотника также нашли пакеты с неизвестным желтоватым порошком. На месте работают профильные ведомства.

В Подмосковном лесу обнаружен упавший беспилотник с неизвестным веществом

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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