Пассажир каршеринга вылетел из авто в момент аварии в Санкт-Петербурге

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Водитель арендованной машины, со слов очевидцев, вел себя на дороге неадекватно, что привело к смертельному ДТП.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Смертельная авария произошла в Петербурге. На юго-западе города водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после этого машина несколько раз перевернулась. Водитель при этом практически не пострадал.

А его пассажир, по всей видимости, не был пристегнут. Он вылетел из автомобиля и получил тяжелые травмы. Мужчину увезли на скорой, но по дороге он скончался.

Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии водитель каршеринга вел себя неадекватно на дороге — перестраивался из ряда в ряд, подрезая другие автомобили.

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