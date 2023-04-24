Миллион рублей выиграл мужчина, съевший 25 хинкали почти за минуту
Гастрономические соревнования прошли в Москве, за главный приз боролись 120 человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Одна минута и 16 секунд — именно столько понадобилось победителю чемпионата по скоростному поеданию хинкали, чтобы вместить в себя порцию из 25 штук. Соревнование прошло в Москве. За главный приз в миллион рублей боролись 120 человек.
А чемпион празднует победу уже второй раз. Благодаря году упорных тренировок прежний результат удалось улучшить на 14 секунд.
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