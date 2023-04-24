Миллион рублей выиграл мужчина, съевший 25 хинкали почти за минуту

Одна минута и 16 секунд — именно столько понадобилось победителю чемпионата по скоростному поеданию хинкали, чтобы вместить в себя порцию из 25 штук. Соревнование прошло в Москве. За главный приз в миллион рублей боролись 120 человек.

А чемпион празднует победу уже второй раз. Благодаря году упорных тренировок прежний результат удалось улучшить на 14 секунд.