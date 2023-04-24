В Думу внесли проект о повышении НДФЛ до 30% для трудящихся из-за границы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 150

Когда новые поправки могут вступить в законную силу?

В Думу внесли проект о повышении НДФЛ до 30% для трудящихся из-за границы

Фото: Карпухин Сергей/ ТАСС

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Законопроект о важности повышения налоговой ставки (НДФЛ) до 30% для трудящихся из-за границы внесли на рассмотрение в Государственную думу. Текст документа уже занесен в электронную базу нижней палаты парламента.

Авторы инициативы отмечают, что меры должны распространяться на тех россиян, которые работают за пределами РФ более шести месяцев и, в добавление к этому, утратили налоговое резидентство.

Если в нижней палате парламента одобрят поправки к закону, то ограничительные меры для выше указанной категории граждан могут начать действовать уже с начала 2024 года.

Сейчас размер НДФЛ для налоговых резидентов России составляет 13%, а для работающих в РФ нерезидентов — 15%. Это при условии, что резидент получает в год более пяти миллионов рублей. Иные физлица, не являющиеся резидентами РФ, платят налоги в размере 30%.

Представители Минфина ранее подчеркивали, что рассматриваемые поправки не затронут людей, которые трудятся в соответствии с заключенными официальными договорами — для них налоговые условия остаются прежними.

«Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке представителей РФ», — отмечалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили давать мамам сертифицированных нянь от государства.

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