Пенсионерка с топором разгромила магазин Ржева в период ретроградного Меркурия

В сети не перестают отпускать забавные шутки в адрес женщины. Может, причиной были не «космические танцы планет», а проблемы с психикой?

Во Ржева пенсионерка устроила разбой в магазине: женщина 46 лет вступила в конфликт с продавщицей и не смогла справиться с эмоциями.

На видеокадрах, опубликованных группой «Ржев сегодня» ВКонтакте, продавщица попыталась прогнать пенсионерку, однако та схватила топор с прилавка и начала разбивать витрины. Но этого оказалось мало, и в довесок женщина бросила топор в сторону продавщицы. На кадрах не видно, где в этот момент стояла девушка.

В УМВД по Тверской области сообщили, что личность пенсионерки установлена.

«Участковым межмуниципального отдела МВД России „Ржевский“ проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионерка из Санкт-Петербурга забила мужа сковородой.