Пенсионерка с топором разгромила магазин Ржева в период ретроградного Меркурия

|
Рита Миронова
Рита Миронова 38

Во Ржеве пенсионерка разнесла магазин топором и метнула его в продавщицу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Grant Falvey; ВКонтакте / rzhevtv; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В сети не перестают отпускать забавные шутки в адрес женщины. Может, причиной были не «космические танцы планет», а проблемы с психикой?

Во Ржева пенсионерка устроила разбой в магазине: женщина 46 лет вступила в конфликт с продавщицей и не смогла справиться с эмоциями. 

На видеокадрах, опубликованных группой «Ржев сегодня» ВКонтакте, продавщица попыталась прогнать пенсионерку, однако та схватила топор с прилавка и начала разбивать витрины. Но этого оказалось мало, и в довесок женщина бросила топор в сторону продавщицы. На кадрах не видно, где в этот момент стояла девушка.

В УМВД по Тверской области сообщили, что личность пенсионерки установлена.

«Участковым межмуниципального отдела МВД России „Ржевский“ проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионерка из Санкт-Петербурга забила мужа сковородой.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 21%
81.27
-0.22 89.46
0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

21:22
Ответ обидчику или шальные нервы: что значит женская пощечина
21:09
Как заняться сексом и не умереть?
20:59
Ноги словно костыли: психиатр Шуров оценил «забавные» танцы Волочковой и предупредил о болезни
20:49
Полиция Испании изъяла у наркоторговцев с севера Африки 1,2 тонны гашиша
20:39
«Вплоть до пожизненного»: Жорин объяснил, чем может обернуться арест брата Волковой в США
20:28
«Было бы другое продолжение?» — Соседов высмеял Киркорова за интимный инцидент

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Песков ответил на вопрос о здоровье Путина в нескольких фразах
Комплекс Наполеона и зависимость: российские артисты вспомнили о темном прошлом Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео