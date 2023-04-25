Генерал дождь: ВСУ придумали новое оправдание для своих неудач

Особенно плохи дела у украинских боевиков под Бахмутом. Даже западные издания уже не скрывают, что там осталось не больше двух бригад.

ВСУ нашли новое оправдание для своих неудач. Якобы, перейти в обещанное американцами контрнаступление им мешают затяжные дожди. Во всяком случае, именно на погоду ссылается Киев. В сеть выкладывают видео залитых водой окопов и непролазной грязи, в которой вязнет западная техника.

Особенно плохи дела у ВСУ под Бахмутом. Даже западные издания уже не скрывают, что там осталось не больше двух бригад. Со дня на день город может быть окончательно взят нашими штурмовыми отрядами.

Стремительно сокращается и количество иностранных наёмников в рядах радикалов. В Минобороны сегодня сообщили, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил подразделение так называемого «Грузинского» легиона. Боевики размещались в здании библиотеки в селе Константиновка под Краматорском. В результате ракетного удара около 60 наемников были ликвидированы, еще 20 получили тяжелые ранения. Как отметили в нашем военном ведомстве, убитые легионеры были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.