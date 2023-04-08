«Накосячил, больше так не буду»: Джиган раскрыл причину разлада с Самойловой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 305

Джиган извинился перед Самойловой и обещал не употреблять пиво

«Накосячил, больше так не буду»: Джиган раскрыл причину разлада с Самойловой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Вместе с причинами ссоры рэпер уже не в первый попросил прощение у любимой супруги. Услышит ли она его, отдыхая в Милане?

Рэпер Джиган продолжает попытки вернуться к любимой жене Оксане Самойловой. Пока блогер отдыхает в Италии, артист публично заговорил о причинах разлада и вновь попросил у супруги прощение. Оказалось, что виной семейного скандала стали вредные привычки и запрещенные вещества.

«Я хочу извиниться при всех. Ну, прости меня, накосячил. Больше так не буду, обещаю, это последний раз — с пивком я завязал. Я уже не пью два месяца, не курю никаких веществ. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю, и буду любить вечно», — сказал он в социальной сети.

О разладе в их семье слухи появились после 14 февраля — Дня всех влюбленных. Тогда праздник прошел тихо и спокойно, хотя обычно отмечают они его масштабно. После долгого молчания Самойлова сообщила — наступил тяжелый период, умолчав о причинах. Джиган даже съехал из особняка и стал жить отдельно. Аналогичный кризис пара уже переживала. После рождения сына Давида Джиган на радости ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены, и она дала ему вторую попытку.

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