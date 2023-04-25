В результате авиакатастрофы погиб один человек — пилот воздушного судна.

Вертолет «АНСАТ» потерпел крушение в Волгоградской области. Как стало известно 5-tv.ru, пилот погиб. В распоряжении редакции также появилось фото с места происшествия.

Авиакатастрофа произошла в пяти километрах от площадки «Аэросоюз Волгоград». Там вертолет должен был сесть вечером 24 апреля. Пилот уведомил диспетчеров на земле, что идет на посадку, однако так и не приземлился.

Перед крушением пилот пытался зайти на посадку. 5-tv.ru

Ночью 25 апреля рядом с предполагаемым местом посадки обнаружили детали вертолета. Также там горела земля. Еще через три часа был найден и сам «Ансат» — в пяти километрах от вертолетной площадки. В кабине находилось тело погибшего пилота. Им оказался 65-летний мужчина.

Других жертв и разрушений в месте крушения вертолета нет. Предварительная причина авиапроисшествия – техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как два военных вертолета США столкнулись во время учений.