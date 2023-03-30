Два военных вертолета США столкнулись во время учений

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Официальной информации о жертвах крушения не поступало.

Два военных вертолета США столкнулись во время учений

Фото: www.globallookpress.com / Maciej Goclon/Fotonews

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Два военных вертолета столкнулись в США. По информации телеканала ABC News, это произошло во время учений над Кентукки. Вертолеты совершали полет в округе Тригг, когда столкнулись во время учебной миссии.

«Два вертолета армии США столкнулись во время учебной миссии над Кентукки в среду вечером», — сообщили источники газеты.

Известно, что речь идет о двух вертолетах HH60 Black Hawk. Судьба членов экипажа пока неизвестна, но губернатор Кентукки Энди Бешир, подтверждая инцидент, заявил, что в результате крушения ожидаются жертвы.

По предварительной информации, появившейся в местных СМИ, есть несколько погибших. Официальных сведений не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате крушения военного вертолета в Колумбии погибли четыре человека.

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