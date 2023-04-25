ДЦП, параличи и парезы: чем опасна новая вспышка кори в России

Уже сотни заболевших зафиксировали в Дагестане. Тем временем в Санкт-Петербурге требуют привить всех иностранцев.

Роспотребнадзор Петербурга обязал работодателей города привить всех иностранных сотрудников от кори. Требование вызвано осложнением ситуации с этой болезнью. Вспышку инфекции зафиксировали и в Дагестане. Там уже сотни заболевших. Чем опасен заразный вирус и как защитить от него детей и взрослых? Все выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Отек головного мозга, слепота, тяжелейшая форма пневмонии — к таким последствиям может привести корь. Бывают и летальные исходы. Основной симптом заражения — люди покрываются красной сыпью. По данным Роспотребнадзора, вирус уже выявили в 44 регионах. Это самая заразная из всех известных инфекций.

«Опасность кори заключается в том, что она обладает уникальной заразностью, если в жилом доме многоквартирном заразился ребенок, имеется риск, что все дети в этом доме окажутся зараженными», — заявила заведующая приемно-диагностическим отделением Республиканского центра инфекционных болезней Саида Аттаева.

В лидерах по числу зараженных — Дагестан. Здесь 188 человек подхватили вирус. Это в 40 раз больше, чем в прошлом году. Эпидситуацию называют сложной, но контролируемой.

«Только прививки помогают защититься от опасного вируса. Здесь, в главном региональном хранилище вакцин, в запасе еще более 10 тысяч доз препаратов, благодаря которым у человека вырабатывается иммунитет против кори», — рассказывает корреспондент.

Вакцину отсюда развозят по всем поликлиникам республики. Более 30 тысяч доз отправились по городам и селам. Довезли препараты и в самые отдаленные высокогорные аулы. Один укол и ребенок в безопасности. Однако не все родители хотят вакцинироваться. Эпидемиологи говорят, что именно из-за антипрививочников появилась эта вспышка кори.

«Все мои знакомые, к сожалению, антипрививочники. Мне кажется дело в том, что мало кто разбирается в медицинских показаниях и противопоказаниях, зато все сидят в интернетах», — высказалась жительница Махачкалы Ольга Григорян.

Ирина Иванова с годовалым ребенком пришла в поликлинику. Говорит, прочитала статьи про корь, последствия и вакцины. В итоге решила не медлить.

«Конечно, я изучаю доказательную медицину, сама как мать, потому что мне интересно здоровье моего ребенка. Подошел срок у нас. Год исполнился. Против кори, краснухи, паротита и ветряной оспы», — поделилась жительница Иркутска Ирина Иванова.

Корь прежде всего опасна своими тяжелыми осложнениями. Чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет.

«Ребенок может остаться с ДЦП, параличи и парезы у ребенка, нарушения речи могут быть, походки, навыков — то есть это огромный спектр нарушения моторных и когнитивных, ребенок может отставать в развитии в дальнейшем», — уточнила участковый врач-педиатр Ольга Вагнер.

Ученые в Москве разработали тест-систему для выявления вируса кори. Уже привычный для всех ПЦР-тест диагностирует заболевание за три-четыре дня до появления первых симптомов. Применение такого анализа поможет значительно снизить распространение кори.

«Результаты такие, что мы на самый ранних стадиях выявляем инфицированных, если будем использовать широко, будет уникальным решением. Это первая система такого класса, пока даже в США нет такой системы», — отметил директор центра постгеномных технологий ФГБУ «ЦСП» ФМБА России Герман Шипулин.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии майских выходных и летних каникул прежде чем отправляться в путешествие, стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.