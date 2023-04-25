В Париже митингующие заблокировали Лионский вокзал перед приездом министра

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Сотрудникам полиции пришлось выводить политика буквально под конвоем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Federico Pestellini; 5-tv.ru

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Новая волна протестов охватила Францию после принятия пенсионной реформы. В Париже манифестанты захватили Лионский вокзал перед приездом министра просвещения.

Полиция пыталась оттеснить митингующих, чтобы вывести политика, но это еще сильнее разозлило демонстрантов. Французского министра пришлось выводить с вокзала буквально под конвоем.

Ранее его рабочую поездку сорвали в Лионе. Там мирное шествие быстро переросло в ожесточенные стычки. А на улицах взрывались петарды.

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В Париже митингующие заблокировали Лионский вокзал перед приездом министра

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