В Париже митингующие заблокировали Лионский вокзал перед приездом министра

Новая волна протестов охватила Францию после принятия пенсионной реформы. В Париже манифестанты захватили Лионский вокзал перед приездом министра просвещения.

Полиция пыталась оттеснить митингующих, чтобы вывести политика, но это еще сильнее разозлило демонстрантов. Французского министра пришлось выводить с вокзала буквально под конвоем.

Ранее его рабочую поездку сорвали в Лионе. Там мирное шествие быстро переросло в ожесточенные стычки. А на улицах взрывались петарды.