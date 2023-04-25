Болельщики Croatia Rally 2023 пустились в рукопашную за первое место в ряду
В драку пришлось вмешаться охранникам, которые тоже едва уцелели.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru
Трагедией чуть не закончилось ралли в Хорватии. Во время гонки несколько зрителей устроили рукопашную и были так увлечены борьбой, что оказались прямо на трассе. Чтобы их разнять, потребовалось вмешательство охранников. Они всеми силами пытались убрать людей с дороги, и сами чудом уцелели — через считанные секунды из-за поворота вылетела машина.
Оказалось, болельщики не поделили место в первом ряду. Теперь им придется наблюдать соревнования по телевизору. Зачинщиков драки оштрафовали и запретили им появляться на гонках.
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