В СК показали видео с места крушения медицинского вертолета под Волгоградом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 696

В результате авиакатастрофы погиб пилот. Ему было 65 лет.

Фото, видео: Пресс-служба Вертолетов России / ТАСС; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

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Появилось видео с места крушения медицинского вертолета «АНСАТ» в Волгоградской области. Кадры опубликовал Следственный комитет РФ. Известно, что авиакатастрофа произошла в ночь на 25 апреля.

Воздушное судно вылетело из местного кардиологического центра. Приземлиться пилот должен был на площадке «Аэросоюз-Волгоград». Пилот уведомил о своем намерении диспетчеров, но затем пропал с радаров. Далее судно нашли по раскиданным обломкам в пяти километрах от предполагаемого места посадки.

В результате крушение погиб один человек — 65-летний пилот вертолета. О других жертвах пока не сообщается. По предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли при падении военного вертолета в Колумбии.

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В СК показали видео с места крушения медицинского вертолета под Волгоградом

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