«Холодного душа» не случилось: США не удалось реализовать коварный план в ООН

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 177

Постпред Белоруссии рассказал о провале плана США устроить России «холодный душ»

«Холодного душа» не случилось: США не удалось реализовать коварный план в ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Американские представители вновь пытались принизить Россию, наступив на «больные» грабли.

Уровень участия делегаций не позволяет думать о холодном душе, поскольку на встрече присутствовали послы и заместители министров, было много выступлений, рассказал ТАСС постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«С точки зрения холодного душа, я думаю, это какие-то пожелания и намерения, которые не были реализованы совершенно», — добавил постпред.

В течение месяца в Совбезе председательствует Россия, наша сторона намерена выносить на заседаниях неудобные вопросы, которых Вашингтон привык избегать. 24 апреля в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который принял участие в дебатах по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США начали выдавать визы российской делегации для участия в Совбезе ООН.

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