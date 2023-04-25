Люксовая иномарка рухнула с моста в Москве после столкновения с другим авто

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За рулем находилась девушка, она не смогла удержать машину на проезжей части.

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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В центре Москвы с моста рухнула люксовая иномарка. Перед этим легковушка столкнулась с грузовиком, а девушка-водитель не смогла удержать ее на проезжей части.

Машина в итоге получила серьезные повреждения — у нее смяло крышу, а детали и части кузова разбросало на десятки метров. При этом автоледи отделалась лишь легкими травмами, ей даже не потребовалась госпитализация.

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