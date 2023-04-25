Минфин РФ намерен обязать блогеров платить налог с доходов от зарубежных платформ
В действующем законодательстве обнаружили лазейку по обходу НДФЛ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Российских блогеров, работающих за границей и выпускающих контент на иностранных платформах, могут обязать платить НДФЛ. С такой инициативой выступил Минфин РФ.
Ведомство уже подготовило поправки в статью 208 Налогового кодекса и внесло их в Госдуму.
Как отмечают «Ведомости», под новую меру подпадут блогеры, использующие российские домены, сетевые адреса или серверы. Кроме того, российскими организация или предприниматель будут считаться при волнении ряда условий:
- если налогоплательщик является налоговым резидентом России;
- если исполнитель был в стране больше половины года;
- если доходы получены на счет в российском банке или если источник выплаты является российской организацией или ИП.
Сейчас в законодательстве есть лазейка, позволяющая не платить налоги. Если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, например, ресурсы из доменной зоны.com, с YouTube, а также ряда других, то подобные доходы налогообложению не подлежат.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Думу внесли проект о повышении НДФЛ до 30% для трудящихся из-за границы. Если в нижней палате парламента одобрят поправки к закону, то ограничительные меры для выше указанной категории граждан могут начать действовать уже с начала 2024 года.
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