Огонь охватил склад бытовой техники в США, один человек пострадал
Тем временем местных жителей призвали укрыться в домах.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lenthe-Medien; 5-tv.ru
Мощный пожар вспыхнул на складе бытовой техники в США. По меньшей мере один человек пострадал. Власти Филадельфии призвали местных жителей укрыться в домах и предупредили о возможном попадании токсичных веществ в воздух.
Причины возгорания пока устанавливаются. Но очевидцы сообщают о том, что перед пожаром в здании раздались несколько взрывов.
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