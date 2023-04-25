Жена Диброва пожаловалась на пугающие приступы у сына

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Жена Дмитрия Диброва пожаловалась на сезонную аллергию у сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / polinadibrova; 5-tv.ru

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Семью знаменитого ведущего преследуют неудачи — сначала он сам попал в ДТП, потом проблемы со здоровьем начались у его ребенка.

Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина пожаловалась на обострение сезонной аллергии у ее сына Александра. На своей странице в социальной сети она опубликовала видео и показала подписчикам весь ужас течения недуга.

«Я даже не могу его отпустить в школу. У Саши ужасная аллергия. Сегодня сказал, было тяжело дышать», — подписала она кадры.

Жена телеведущего отметила, что такие серьезные проявления поллиноза у ребенка впервые. По ее словам, Саша родился аллергиком, однако до шести-семи лет его организм реагировал только на еду. Сейчас же ни одно средство не помогает облегчить симптомы аллергии на цветение.

«Я все-таки сетую на то, что нет совершенно дождей. Такой резкий, теплый апрель, все зацвело. Очень надеюсь, что скоро начнутся дожди», — заключила Полина.

вмывамимЖена Диброва пожаловалась на обострение аллергии у сына. Instagram* / polinadibrova

Дмитрий Дибров познакомился с моделью из Ростова-на-Дону Полиной Наградовой на конкурсе красоты. Он сразу заметил красавицу и после скоротечного романа в 2009 году 49-летний шоумен женился на 19-летней девушке. За почти 15 лет совместной жизни она подарила ведущему троих сыновей — Александра, Федора и Илью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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