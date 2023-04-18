Левый поворот: Дибров попал в ДТП с полицейской машиной на северо-востоке Москвы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 170

Дибров попал в ДТП с полицейской машиной на северо-востоке Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Микроавтобус правоохранителей двигался по полосе общественного транспорта, когда телеведущий на своем авто принял решение сделать левый поворот.

Телеведущий Дмитрий Дибров стал участником ДТП на северо-востоке Москвы. Как сообщил «Москва 24» очевидец аварии, Mercedes звезды при совершении поворота налево на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, двигавшийся по полосе общественного транспорта.

«Все в порядке. Совершенно ничтожно. В меня врезались у Останкино», — поспешил заверить в комментарии для 5-tv.ru поклонников телеведущий.

Его супруга Полина добавила также, что с ним все хорошо, он не пострадал. Она подтвердила, что ДТП произошло с участием полицейской машины. Иномарка звезды после столкновения не на ходу и в ближайшее время за ней приедет эвакуатор.

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