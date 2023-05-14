Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 25

SHAMAN показал детально костюмы для нового шоу и раскрыл заложенные в них символы

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Для нового шоу «Я русский!» он создал кардинально новые образы, но неразрывной частью уже давно является повязка с российским флагом на руке.

SHAMAN через сценические костюмы передает дух русского народа. В разговоре с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко певец поделился, как создавались образы для новой программы.

По признанию артиста, его камзол лазурного цвета с орлом на спине, вышитый бисером, был сделан специально на заказ.

«Что-то гусарское в этом есть. У меня вообще все костюмы — это такая эклектика», — отметил SHAMAN.

Для создания более брутального образа певец надевает ремень из пулеметных патронов, массивные черные ботинки и наколенники, которые не только отвечают за безопасность артиста, но и создают антураж воина. А на кожаных куртках у SHAMAN металлические доспехи и повязка с российским флагом, которая уже давно стала отличительным символом музыканта.

«Это все подчеркивает мощь, брутальность и, скажем так, динамику новой программы, которая называется «Я русский», — объясняет SHAMAN.

Знакомая многим поклонникам белая рубашка артиста, как он сам уверяет, изначально не должна быть со столь глубоким декольте.

«Теперь меня не простят, если она будет слишком сильно застегнута», — смеется певец.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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