Мировой стандарт: ТОП-5 критериев для выбора мастера перманентного макияжа

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 78

Косметолог Дзагурова: у хорошего мастера татуажа должна быть соответствующая квалификация

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; Личный архив Элины Дзагуровой; 5-tv.ru

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Пострадавших от рук неквалифицированных мастеров немало. Как правильно выбрать хорошего эксперта?

Как правильно выбрать мастера перманентного макияжа, чтобы опыт татуажа не оказался плачевным? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила косметолог-эстетист, мастер перманентного макияжа Элина Дзагурова.

Всего эксперт выделила пять факторов, по которым нужно выбирать мастера для такой важной женской процедуры. Татуаж позволяет заменить легкий макияж или скрыть шрамы на бровях и губах.

«Первое, на что следует обратить внимание, — есть ли у мастера документы, подтверждающие профессию», — отметила Дзагурова.

Не менее важно обратить внимание на фото работ мастера, причем в разные временные интервалы. Фотографии без чрезмерной ретуши при этом предпочтительнее. Также желательно, чтобы у мастера было медицинское образование, потому что перманентный макияж предполагает нарушение целостности кожных покровов, хоть и является всего лишь бытовой косметической процедурой.

«Медицинские знания о строении, типах кожи и важности септики очень помогают мастеру в работе», — подчеркнула эксперт.

Конечно же, качественный перманентный макияж не может стоить дешево. Элина Дзагурова аргументировала это — цена не может быть ниже средней рыночной, если мастер обладает соответствующей квалификацией и работает на хорошей аппаратуре и пигментах.

«Также должно насторожить, если мастер без предварительной консультации, не выяснив противопоказания, сразу берет вас на процедуру или утверждает, что понадобится только одна процедура. Человеческая кожа — это не бумага, поэтому предсказать, сколько пигмента приживется, а сколько отторгнется, невозможно. Мировой стандарт — минимум две процедуры», — объяснила косметолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как не остаться без кожи на лице после перманентного макияжа.

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