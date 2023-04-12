Страшно некрасиво: как не остаться без кожи на лице после перманентного макияжа

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Жительница Нижнего Новгорода чуть не лишилась кожи на лице из-за перманентного макияжа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matteo Nardone; 5-tv.ru

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Пострадавших от рук неквалифицированных мастеров немало. Но можно ли их вычислить заранее?

Из кабинета косметолога в больницу пришлось отправиться жительнице Нижнего Новгорода. Вместо перманентного макияжа получился ожог. Встал вопрос о квалификации мастера, но та перестала выходить на связь. И это не единичный случай. Косметологи нередко работают без лицензии и соответствующего образования, хотя по сути оказывают медицинские услуги. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова тоже записалась на процедуру.

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