Страшно некрасиво: как не остаться без кожи на лице после перманентного макияжа

Пострадавших от рук неквалифицированных мастеров немало. Но можно ли их вычислить заранее?

Из кабинета косметолога в больницу пришлось отправиться жительнице Нижнего Новгорода. Вместо перманентного макияжа получился ожог. Встал вопрос о квалификации мастера, но та перестала выходить на связь. И это не единичный случай. Косметологи нередко работают без лицензии и соответствующего образования, хотя по сути оказывают медицинские услуги. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова тоже записалась на процедуру.