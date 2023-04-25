Фонд «Защитники Отечества» появится в Петербурге: какую помощь можно будет получить

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Фонд «Защитники Отечества» открывает филиал в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Уже сейчас вернувшиеся из зоны проведения СВО бойцы проходят реабилитацию в ряде специализированных центров.

Фонд «Защитники Отечества» открывает филиал в Петербурге. Как идет подготовка, проверила председатель Анна Цивилева. Она встретилась с соцработниками, которые уже сейчас помогают семьям участников СВО, а также военнослужащим, которые вернулись домой после ранения. Они проходят реабилитацию, им выдают путевки в санаторий, помогают устроиться на работу.

Фонд адресной помощи участникам СВО и их семьям предложил создать президент. Официально организация начнет работу 1 июня, филиалы появятся во всех регионах России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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