Не менее 83 сектантов в Кении уморили себя голодом ради встречи с Иисусом
Большая часть жертв деструктивного культа — дети.
Фото, видео: Reuters / MONICAH MWANGI; 5-tv.ru
В Кении около ста человек добровольно уморили себя голодом ради «встречи с Иисусом». Большая часть погибших последователей религиозного культа — дети.
Тела участников тоталитарной секты, которой руководил некий пастор Пол Макензи Нтенге, обнаружила полиция в тропическом лесу на побережье Индийского океана. Территория площадью более 300 гектаров оцеплена.
По требованию лидера сектантов люди отказывались от еды, чтобы быстрее «попасть к богу». Организатор массового самоубийства арестован.
Сейчас правоохранители и сотрудники миссии Международного комитета Красного Креста ищут еще около сотни адептов деструктивного учения.
Читайте также
82%
0.28 90.03
0.57
Нашли ошибку?