Не менее 83 сектантов в Кении уморили себя голодом ради встречи с Иисусом

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Большая часть жертв деструктивного культа — дети.

Фото, видео: Reuters / MONICAH MWANGI; 5-tv.ru

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В Кении около ста человек добровольно уморили себя голодом ради «встречи с Иисусом». Большая часть погибших последователей религиозного культа — дети.

Тела участников тоталитарной секты, которой руководил некий пастор Пол Макензи Нтенге, обнаружила полиция в тропическом лесу на побережье Индийского океана. Территория площадью более 300 гектаров оцеплена.

По требованию лидера сектантов люди отказывались от еды, чтобы быстрее «попасть к богу». Организатор массового самоубийства арестован.

Сейчас правоохранители и сотрудники миссии Международного комитета Красного Креста ищут еще около сотни адептов деструктивного учения.

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