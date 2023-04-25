Ольга Орлова ответила на обвинения в рождении дочки «для галочки»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21

Ольга Орлова отвергла обвинения в том, что родила дочь в 45 лет для галочки

Ольга Орлова ответила на обвинения в рождении дочки «для галочки»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая беспокоится о здоровье своей дочери Софии.

Телеведущая и певица Ольга Орлова ответила хейтерам, которые утверждают, что она родила ребенка «для галочки». Критики считают, что с помощью малышки знаменитость пытается стать популярнее.

«Видимо, если ты не рыдаешь в сторис, люди думают, что тебе все дается по щелчку пальцев. Нет. Не дается! Иначе „галочек“ было бы много!» — ответила Ольга Орлова хейтерам.

Ребенок у телеведущей родился 6 февраля. Девочку назвали Анной. Как напоминает dni.ru, Ольга очень долго ждала этого момента. Орлову не пугали трудности, с которыми можно столкнуться во время и после беременности. Несмотря на возраст — 45 лет.

В марте певица отказалась от грудного вскармливания. Она поделилась, что ее аллергия на пыльцу, а также таблетки, которые она принимает, могут плохо сказаться на здоровье дочери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова жаловалась на сильную усталость после того, как ее кошка заболела.

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