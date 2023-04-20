«Вымотана вконец»: Орлова пожаловалась на усталость после новости о болезни

Что за неприятности настигли популярную телеведущую?

Телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на сильную усталость. В феврале знаменитость родила дочку, а уже через неделю после родов вернулась к работе. На своей странице в соцсетях Орлова периодические рассказывает о материнстве, работе, светских мероприятиях, а также о проблемах в жизни.

«Приехала домой, легла в постель и чувствую, что вымотана вконец», — написала телеведущая в своем профиле.

После родов Орлова столкнулась с утомляемостью, аллергией и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Однако в этот раз усталость телеведущей связана не только с насыщенной жизнью и послеродовым периодом.

Один из питомцев Орловой — кошка по имени Соня на прошлой неделе сильно заболела. Животное отвезли в ветеринарную клинику, где теперь лечением занимаются профессионалы.

«Перенервничала из-за Сони очень сильно. И дальше, видимо, будет непросто», — призналась Орлова.

Телеведущая называет себя зоозащитницей и с особой любовью относится к животным, причем не только к своим. Ольга помогает различным приютам и волонтерам, которые пытаются найти дом для бездомных животных.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой редкой болезни рассказала Ольга Орлова.