Зона повышенной радиации: нарколог объяснила, почему пиво опаснее водки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Нарколог Клименко: пиво опаснее водки из-за более сильной зависимости

Зона повышенной радиации: нарколог объяснила, почему пиво опаснее водки

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Многим пенный напиток кажется менее вредным, чем крепкое спиртное. Но на практике это не так.

Злоупотребление пивом вызывает более сильную алкогольную зависимость, нежели распитие водки. Об этом рассказала врач-нарколог Татьяна Клименко в беседе с aif.ru. По ее словам, воспоминания о вкусе и запахе пива сложнее поддаются лечению.

«Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время», — объяснила специалист.

По словам Татьяны Клименко, пенное и табак поначалу наносят не столь сильный вред здоровью, как крепкий алкоголь. Однако из-за более сильного привыкания к ним лечить пивную или никотиновую зависимости сложнее, чем водочную.

Кроме того, врач рассказала, что многие страдают от похмелья после употребления пива, несмотря на относительно небольшое содержание этилового спирта в напитке. Причина — альдегиды, сивушные масла, метанол и эфиры, обладающие токсическими свойствами. Их содержание в пиве в разы больше, нежели в водке.

«Поэтому в результате употребления пива развивается токсическое поражение печени», — подытожила нарколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в России употребляют больше всего водки, вина и пива.

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