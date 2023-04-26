Зона повышенной радиации: нарколог объяснила, почему пиво опаснее водки

Многим пенный напиток кажется менее вредным, чем крепкое спиртное. Но на практике это не так.

Злоупотребление пивом вызывает более сильную алкогольную зависимость, нежели распитие водки. Об этом рассказала врач-нарколог Татьяна Клименко в беседе с aif.ru. По ее словам, воспоминания о вкусе и запахе пива сложнее поддаются лечению.

«Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время», — объяснила специалист.

По словам Татьяны Клименко, пенное и табак поначалу наносят не столь сильный вред здоровью, как крепкий алкоголь. Однако из-за более сильного привыкания к ним лечить пивную или никотиновую зависимости сложнее, чем водочную.

Кроме того, врач рассказала, что многие страдают от похмелья после употребления пива, несмотря на относительно небольшое содержание этилового спирта в напитке. Причина — альдегиды, сивушные масла, метанол и эфиры, обладающие токсическими свойствами. Их содержание в пиве в разы больше, нежели в водке.

«Поэтому в результате употребления пива развивается токсическое поражение печени», — подытожила нарколог.

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