В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слов «великий» и «непревзойденный»

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Легендарный футболист ушел из жизни за два дня до Нового года в возрасте 82 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Имя легендарного футболиста Пеле может получить новое значение. В Бразилии предложили включить его в словарь португальского языка в качестве синонима к таким понятиям как «великий», «непревзойденный», «превосходный» и «уникальный».

Предложение высказал фонд, который занимается наследием великого игрока. Сам спортсмен ушел из жизни за два дня до Нового года. Ему было 82.

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