Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова раскрыла правду об убийстве отца

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала об убийстве отца

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова раскрыла правду об убийстве отца

Фото: Instagram* / ermakovan

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Экс-участница скандального реалити-шоу никогда не рассказывала о своем папе. Оказалось, на то были свои причины.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, за что убили ее отца. Откровением о трагедии с родственником с публикой она поделилась еще два месяца назад, но после продолжать историю не стала. Лишь сейчас смогла собраться с силами и раскрыть правду.

По признания Ермаковой, она практически и не помнит того трагического времени. Но знает, что папы не стало из-за его желания заступиться за девушку в одном из ресторанов. На выходе из заведения завязалась потасовка и его убили.

После смерти родного папы в жизни Ермаковой появился отчим. Но он скончался из-за онкологии, когда ей было 13 лет. Поэтому воспитание дочери вновь легло только на плечи мамы, которая изо всех сил старалась прокормить наследницу, отказывая себе во многом. Но однажды в свой адрес услышала упрек: Надежда сказала маме, что та постоянно ходит в одном и том же.

Тогда мама сильно огорчилась, но Ермакова смогла понять — сказала лишнее. И пообещала себе обеспечить достойную жизнь любимой матери. Сегодня ее мама находится на содержании дочери, но у знаменитости со временем растут запросы и, соответственно, желание получать больше денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего травят маму Ксении Бородиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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