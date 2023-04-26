Игра в одни ворота и накачка Украины оружием: основные заявления Лаврова в ООН
Глава МИД РФ пообщался с журналистами после заседания Совбеза Организации объединенных наций. О чем сказал министр
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Игрой в одни ворота назвал Сергей Лавров ситуацию с реализацией зерновой сделки. Отвечая на вопросы журналистов после заседания Совбеза ООН, глава российского МИД заявил, что Запад делает все, чтобы российское зерно не попало в другие страны.
По мнению Лаврова, вовсю идет подготовка к новому витку борьбы за мировое господство. Но попытки развалить Россию при этом лишь привели к ее сплочению.
Заявления министра внимательно выслушал Дмитрий Вахницкий. Подробнее смотрите в репортаже.
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