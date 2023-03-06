Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

ЦБ: ограничения на снятие наличной валюты продлены еще на полгода, до 9 сентября

Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты

Фото: www.globallookpress.com / Abdurrahman Antakyali

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Меру объясняют крайней необходимостью стабилизировать ситуацию в стране в кратчайшие сроки.

Центробанк продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Уточняется, что в случае открытия валютного счета или вклада до 9 марта 2022 года можно снять с него остаток денежных средств в размере не более десяти тысяч долларов. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом снять деньги может только тот, кто ранее не воспользовался этой возможностью.

Кроме того, для банков на полгода продляется запрет на комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 2 марта заявила, что все ограничения на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод из РФ средств нерезидентами из недружественных стран будут продлены. По ее словам, данные меры крайне важны для стабилизации ситуации в стране в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Центробанка Набиуллина поддержала готовность банков объединить усилия по борьбе с телефонными аферистами.

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