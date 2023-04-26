В реанимацию! Что происходило со звездой «Реальных пацанов» Масалитиным перед смертью

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 045

Источник: Василий Масалитин попадал в реанимацию еще в 2021 году

В реанимацию! Что происходило со звездой «Реальных пацанов» Масалитиным перед смертью

Фото: Instagram* / masalitin.vasilii

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Молодой актер скончался несколько недель назад. Родные уверены во врачебной ошибке. Так ли это на самом деле?

Звезда «Реальных пацанов» Василий Масалитин еще до своей смерти уже попадал в реанимацию с интоксикацией. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Оказалось, что тогда знаменитость вылечили и благополучно отправили домой. Но после снова что-то пошло не так.

На данный момент известно, что в очередной раз 33-летнего актера доставили в больницу 11 февраля 2023 года. Сообщалось о множественных переломах, которые, по словам самого Василия, он получил еще у себя дома 27 января.

Уже 12 февраля, около 16:00, Масалитин скончался, его тело направили на экспертизу. Оказалось, что у него были серьезные осложнения после хирургической операции. Плюс — множество других заболеваний.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Коллеги артиста говорили, что Василий Масалитин не смог пережить введенный наркоз на операционном столе — он так и не пришел в сознание.

До этого источник отмечал, что правоохранительные органы не отрицают возможной вины медиков в произошедшем.

Василий Масалитин принимал участие в съемках многих известных сериалов, он имел эпизодические роли в «Реальных пацанах», «Ольге», «Изменах» и других популярных ситкомах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Масалитин скончался на операционном столе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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