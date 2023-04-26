В реанимацию! Что происходило со звездой «Реальных пацанов» Масалитиным перед смертью

Молодой актер скончался несколько недель назад. Родные уверены во врачебной ошибке. Так ли это на самом деле?

Звезда «Реальных пацанов» Василий Масалитин еще до своей смерти уже попадал в реанимацию с интоксикацией. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Оказалось, что тогда знаменитость вылечили и благополучно отправили домой. Но после снова что-то пошло не так.

На данный момент известно, что в очередной раз 33-летнего актера доставили в больницу 11 февраля 2023 года. Сообщалось о множественных переломах, которые, по словам самого Василия, он получил еще у себя дома 27 января.

Уже 12 февраля, около 16:00, Масалитин скончался, его тело направили на экспертизу. Оказалось, что у него были серьезные осложнения после хирургической операции. Плюс — множество других заболеваний.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Коллеги артиста говорили, что Василий Масалитин не смог пережить введенный наркоз на операционном столе — он так и не пришел в сознание.

До этого источник отмечал, что правоохранительные органы не отрицают возможной вины медиков в произошедшем.

Василий Масалитин принимал участие в съемках многих известных сериалов, он имел эпизодические роли в «Реальных пацанах», «Ольге», «Изменах» и других популярных ситкомах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Масалитин скончался на операционном столе.

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