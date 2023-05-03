Сейчас взгляд потухший: Дмитрий Колдун о выпускниках «Фабрики звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 711

Дмитрий Колдун отметил потухший взгляд у многих экс-фабрикантов на концертах

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Певца одолевает ностальгия по временам, когда он был участником проекта.

Дмитрий Колдун ностальгирует по временам «Фабрики звезд». Своими воспоминаниями о проекте певец поделился на гала-концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Есть ностальгия по каким-то моментам. Не по участникам, а по времени, по состоянию», — рассказывает Колдун.

Раньше, по словам певца, артисты были более замотивированы и стремились доказать продюсерам и аудитории, что они лучшие. Сейчас же у выпускников «Фабрики звезд» нет того былого рвения, а за кулисами они уже «стоят уставшими».

«Таких старых участников на сцену не выпускали тогда. Был какой-то ценз, хотя бы до 30. Сейчас некоторым уже за 40 перевалило. Поэтому если бы „Фабрика звезд“ была сейчас, нас уже туда не взяли, так что можем наслаждаться этим концертом», — иронизирует Колдун.

Музыкальное реалити-шоу оставило неоднозначные воспоминания у бывших участников проекта. Ряд фабрикантов признавались, что им было тяжело круглосуточно находиться под прицелами видеокамер, а также жаловались на психологическое давление со стороны продюсеров.

Ранее 5-tv.ru писал, как Яна Чурикова резко ответила на обвинения в психологическом насилии на «Фабрике звезд».

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