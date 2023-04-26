Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики

Экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание».

По его словам, по России был нанесен беспрецедентный санкционный удар.

«Это ничто иное как попытка „коллективного Запада“ превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие», — заявил Мишустин.

Он также добавил, что власти РФ в таких тяжелых условиях действуют четко и продуманно. Все для того, чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес.

«Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал Мишустин.

По его словам, в России инфляция не достигла уровня 20%, который так ей пророчили, а составила менее 12% по итогам 2022 года.

На данный момент уделяется много внимания формированию стимулов для развития отечественных технологий — Россия не собирается отступать, заключил Мишустин.

До этого китайские журналисты отметили, что в США нарастает тревожность из-за того, что РФ справляется со всеми невзгодами. Даже в текущих условиях экономика страны развивается, что представляет огромную угрозу для Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад не смог повлиять на российский авиапарк.