«Быстрые и огромные изменения»: к чему приведет рекордное потепление Мирового океана

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Алексей Панков
Алексей Панков 2

Рекордное потепление океана грозит массовой гибелью морской живности

«Быстрые и огромные изменения»: к чему приведет рекордное потепление Мирового океана

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Температура поверхности воды уже в марте прибавила более 13 градусов.

Недавнее быстрое нагревание поверхности Мирового океана встревожило ученых. Они опасаются, что это может привести к глобальному потеплению. Такой новостью поделились издание Yahoo News.

В апреле поверхность океана достигла нового рекордно высокого уровня температуры. Она никогда не нагревалась так сильно и так быстро. Ученые не до конца понимают, почему это произошло.

Однако они обеспокоены тем, что в сочетании с другими погодными явлениями температура может достичь нового уровня к концу следующего года. За последние 15 лет Земля накопила почти столько же тепла, сколько за предыдущие 45 лет, причем большая часть дополнительной энергии уходит в океаны. В марте температура поверхности моря у восточного побережья Северной Америки была на 13,8 градуса выше, чем в среднем за 1981–2011 годы.

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«Еще не совсем понятно, почему происходят такие быстрые изменения и такие огромные изменения», — сказала ведущий автор нового исследования и океанограф исследовательской группы Mercator Ocean International Карина фон Шукманн.

Какие последствия несет потепление:

  • исчезновение некоторых видов животных и растений;
  • учащение ураганов и штормов;
  • повышение уровня моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нагревании поверхности океана до рекордных температур. Ученые-климатологи отметили, что средняя температура на поверхности океана с начала апреля составляла 21,1 градуса, превысив предыдущий максимум в 21 градус по Цельсию.

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