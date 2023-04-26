Размытая ответственность: почему Лондон не хочет отвечать за поставку Киеву снарядов с ураном

Эфирная новость 55

Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как на данное решение отреагировали в России и Китае? И к чему может привести использование обедненного урана в бою?

Лондону не удастся уйти от ответственности за передачу Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании. А слова замминистра обороны страны Джеймса Хиппи о том, что его ведомство не отслеживает применение своих же токсичных боеприпасов, российские дипломаты назвали верхом цинизма.

«Заявления Джеймса Хиппи красноречиво демонстрируют безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими „конфликта по доверенности“ на Украине. Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного „могильника“ — со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Лондон передал ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и боеприпасы с обедненным ураном. При этом британские власти считают, что всю ответственность за применение токсичного оружия и ликвидацию последствий нанесенного вреда должна нести Украина.

По этому поводу высказался и Китай, выступив за охлаждение ситуации вокруг Украины. В МИД КНР заявили, что стороны военного конфликта должны способствовать снижению напряженности и не подливать масла в огонь.

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
81.63
0.08 90.14
0.11
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

20:48
Лесные пожары охватили более 10 сел в Свердловской области, есть погибший
20:39
Добро пожаловать на ваши похороны: Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и раскрыл детали «сделки»
20:22
Кириенко заявил, что число лекторов общества «Знание» удвоится к концу года
20:11
Звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю заметили в Москве
19:58
«Агрессивные заявления»: Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье
19:50
Размытая ответственность: почему Лондон не хочет отвечать за поставку Киеву снарядов с ураном

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Ушел из жизни звезда фильма «Вечный зов» Владимир Борисов
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео