Размытая ответственность: почему Лондон не хочет отвечать за поставку Киеву снарядов с ураном

Как на данное решение отреагировали в России и Китае? И к чему может привести использование обедненного урана в бою?

Лондону не удастся уйти от ответственности за передачу Киеву снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании. А слова замминистра обороны страны Джеймса Хиппи о том, что его ведомство не отслеживает применение своих же токсичных боеприпасов, российские дипломаты назвали верхом цинизма.

«Заявления Джеймса Хиппи красноречиво демонстрируют безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими „конфликта по доверенности“ на Украине. Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного „могильника“ — со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Лондон передал ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и боеприпасы с обедненным ураном. При этом британские власти считают, что всю ответственность за применение токсичного оружия и ликвидацию последствий нанесенного вреда должна нести Украина.

По этому поводу высказался и Китай, выступив за охлаждение ситуации вокруг Украины. В МИД КНР заявили, что стороны военного конфликта должны способствовать снижению напряженности и не подливать масла в огонь.