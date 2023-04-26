Модель из США пыталась сделать из себя Ким Кардашьян, но умерла во время операции

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Алексей Панков
Алексей Панков 36

Какова причина смерти 24-летней девушки и можно ли было ее спасти?

Модель из США пыталась сделать из себя Ким Кардашьян, но умерла во время операции

Фото: Instagram* / ashtens_empire

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Американская модель по имени Кристина Гуркани скончалась после очередной пластической операции. Отмечается, что девушка хотела стать точной копией Ким Кардашьян. Однако через какое-то время после хирургического вмешательства у нее случился обширный инфаркт. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы похоронить девушку, ее родственники открыли сбор на краудфандинговой платформе. Они сообщили, что приехали в больницу около пяти утра, когда девушка еще была жива. Однако та умерла буквально у них на глазах.

Близкие модели надеются собрать 40 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей по текущему курсу — Прим. ред.). На текущий момент им удалось собрать лишь около четырех тысяч. Похороны селебрити пройдут 4 мая.

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Кристина Гуркани называла себя «официальным двойником Ким Кардашьян». Девушка много раз ложилась под нож хирурга, чтобы стать похожей на своего кумира. Девушка вела активную социальную жизнь, принимала участие в съемках рекламы, выступала на корпоративах, вела собственный блог.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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