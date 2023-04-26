Модель из США пыталась сделать из себя Ким Кардашьян, но умерла во время операции

Американская модель по имени Кристина Гуркани скончалась после очередной пластической операции. Отмечается, что девушка хотела стать точной копией Ким Кардашьян. Однако через какое-то время после хирургического вмешательства у нее случился обширный инфаркт. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы похоронить девушку, ее родственники открыли сбор на краудфандинговой платформе. Они сообщили, что приехали в больницу около пяти утра, когда девушка еще была жива. Однако та умерла буквально у них на глазах.

Близкие модели надеются собрать 40 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей по текущему курсу — Прим. ред.). На текущий момент им удалось собрать лишь около четырех тысяч. Похороны селебрити пройдут 4 мая.

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Кристина Гуркани называла себя «официальным двойником Ким Кардашьян». Девушка много раз ложилась под нож хирурга, чтобы стать похожей на своего кумира. Девушка вела активную социальную жизнь, принимала участие в съемках рекламы, выступала на корпоративах, вела собственный блог.

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