Лучшие во всем: обществу «Знание» доверяют 84% россиян

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

ВЦИОМ: обществу «Знание» доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет

Лучшие во всем: обществу «Знание» доверяют 84% россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Проекту удалось добиться популярности не только у молодых людей, но и у лекторов. Все они обращаются к площадке за самой новой и достоверной информацией.

Российское общество «Знание» совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения провели исследование, результаты которого показали, что организации доверяют 84% россиян в возрастной группе от 14 лет и старше. Среди учащихся школ и ВУЗов рейтинги показали проценты еще выше — 87% и 89%.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что все больше представителей молодого поколения используют платформу для поиска достоверной информации. По его словам, доверие со стороны ребят заставляет проект повышать уровень ответственности и задает темп развития, побуждает к экспериментальным форматам.

«Российскому обществу „Знание“ удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди», — прокомментировал Древаль.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, растет узнаваемость просветительского марафона Общества «Знание». После двух успешно состоявшихся в конце 2021 марафонов более 30% опрошенных россиян отмечали, что слышали о программе. За 1,5 года проценты выросли до 45.

Рост показателей доказывает потребность граждан в достоверных знаниях. В мероприятиях Общества за время его существования приняли участие более 50 миллионов человек, в том числе из новых субъектов России. Внимание к проекту привлекают уникальные спикеры мировой величины. За два года около 630 лекторов раскрыли свои секреты и поделились знаниями со слушателями.

Во всех пяти студиях Просветительского марафона «Знания» с 26 по 26 апреля пройдут выступления лектор. Зрители смогут присоединяться к мероприятию в онлайн-формате и прослушать выступления дистанционно в прямом эфире на сайте проекта, в официальной группе «Знания» во ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

19:21
Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
19:11
Меньшиков рассказал, каким Бодров был в жизни и почему талант тут не при чем
19:04
«Высокий сезон»: где в России можно отдохнуть с турецким комфортом?
18:59
Лучшие во всем: обществу «Знание» доверяют 84% россиян
18:53
Киев решительно требует вступления в НАТО, несмотря на несоответствие критериям
18:46
«Чтобы концерт продавался»: может ли тайная болезнь Власовой быть пиар-ходом

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео