Готовы биться: Любимова о востребованности российского образования в КНР

Также министр культуры РФ отметила интерес жителей Поднебесной к нашим театрам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Любимова: за возможность учиться в России, в Китае готовы биться
Российские вузы очень востребованы у китайских студентов. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Китайские талантливые студенты любят учиться в наших творческих вузах. И хореографии, и музыке», — заметила глава министерства.
В пример она привела Российскую академию художеств имени Ильи Репина. Это одно из любимых образовательных учреждений студентов из КНР.
«Это уникальная классическая школа. За нее бьются. Это не только связано с квотами, с работой замечательных наших коллег из Россотрудничесвтва, которые дают возможность детям из талантливых семей получить образование в наших ведущих вузах. А это дети родителей, которые готовы платить и очень серьезные средства за то, чтобы получить образование в России», — подчеркнула Любимова.
Кроме того, российские театры ведут активную гастрольную деятельность по территории Китая. Министерство культуры сотрудничает с КНР по многим проектам.
А частные китайские продюсеры составляют туры по разным провинциям страны. Причем жителям Поднебесной интересны не только музыкальные постановки, но и репертуары драматических театров России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российскую культуру невозможно отменить даже в недружественных странах. Об этом заявила Ольга Любимова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
58%
Нашли ошибку?