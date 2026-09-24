Готовы биться: Любимова о востребованности российского образования в КНР

Любимова: за возможность учиться в России, в Китае готовы биться

Российские вузы очень востребованы у китайских студентов. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Китайские талантливые студенты любят учиться в наших творческих вузах. И хореографии, и музыке», — заметила глава министерства.

В пример она привела Российскую академию художеств имени Ильи Репина. Это одно из любимых образовательных учреждений студентов из КНР.

«Это уникальная классическая школа. За нее бьются. Это не только связано с квотами, с работой замечательных наших коллег из Россотрудничесвтва, которые дают возможность детям из талантливых семей получить образование в наших ведущих вузах. А это дети родителей, которые готовы платить и очень серьезные средства за то, чтобы получить образование в России», — подчеркнула Любимова.

Кроме того, российские театры ведут активную гастрольную деятельность по территории Китая. Министерство культуры сотрудничает с КНР по многим проектам.

А частные китайские продюсеры составляют туры по разным провинциям страны. Причем жителям Поднебесной интересны не только музыкальные постановки, но и репертуары драматических театров России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российскую культуру невозможно отменить даже в недружественных странах. Об этом заявила Ольга Любимова.

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