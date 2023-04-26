Румыния решила присоединиться к странам Запада, ополчившимся на украинское зерно

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Запретить ввоз агропродукции из Украины также собираются Венгрия, Болгария, Словакия и Польша.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Румыния готова присоединиться к европейским странам, которые отказались принимать у себя зерно с Украины. Представители правящей коалиции готовят законопроект о запрете на ввоз украинской агропродукции.

Ранее так же поступили Венгрия, Болгария, Словакия и Польша. Последняя заблокирует поставки продовольствия с Украины до конца года. Также Варшава вынуждена самостоятельно финансировать своих фермеров, заявили в администрации Моравецкого.

Другие страны-участницы эмбарго тоже предпринимают меры для защиты сельхозпроизводителей от наплыва украинских кормовых пшеницы, ячменя и кукурузы с запредельным содержанием пестицидов.

Также Турция сегодня объявила: с 1 мая будет введен сбор в 130% на импорт зерновых. Главный поставщик этого товара туркам — украинцы.

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