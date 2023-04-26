Россия объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов. Об этом сообщил МИД РФ.

Решение стало ответом на действия властей Норвегии, которые выслали из страны 15 сотрудников российской дипмиссии и аппарата военного атташе.

Сегодня на Смоленскую площадь в Москве вызвали норвежского посла, которому заявили решительный протест. Как подчеркнули в МИД РФ, действия официального Осло еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые и без того находятся на критически низком уровне.