«Единая Россия» прекратила прием заявок на предварительное голосование

Тринадцать тысяч членов «Единой России» подали заявки на участие в региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщили на круглом столе в исполкоме партии.

Сначала все кандидаты должны пройти процедуру партийного отбора. Конкурс — пять человек на место. При этом почти все люди новые. Действующих депутатов среди тех, кто подал заявки, всего 14%.

«86% — это те люди, которые впервые открывают для себя мир муниципальной и региональной политики. То есть для нас это тоже очень интересный маркер. Мы интересны всем. Мы создали поле политической гравитации, которое привлекает к себе много активных людей. Для которых небезразлична судьба муниципалитетов, регионов и, как мы полагаем, страны в целом», — заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

Среди кандидатов есть и участники специальной военной операции. В новых регионах предварительное голосование пройдет впервые. Состоится оно с 22 по 28 мая.