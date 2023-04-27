«Единая Россия» прекратила прием заявок на предварительное голосование

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Участвовать в региональных и муниципальных выборах выразили желание 13 тысяч членов партии.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тринадцать тысяч членов «Единой России» подали заявки на участие в региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщили на круглом столе в исполкоме партии.

Сначала все кандидаты должны пройти процедуру партийного отбора. Конкурс — пять человек на место. При этом почти все люди новые. Действующих депутатов среди тех, кто подал заявки, всего 14%.

«86% — это те люди, которые впервые открывают для себя мир муниципальной и региональной политики. То есть для нас это тоже очень интересный маркер. Мы интересны всем. Мы создали поле политической гравитации, которое привлекает к себе много активных людей. Для которых небезразлична судьба муниципалитетов, регионов и, как мы полагаем, страны в целом», — заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

Среди кандидатов есть и участники специальной военной операции. В новых регионах предварительное голосование пройдет впервые. Состоится оно с 22 по 28 мая.

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