Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке: «Получаю такое»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11

Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке

Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке: «Получаю такое»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певец ответил на вопрос матери об избраннице, использовав ругательство.

Российский певец Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке. Скриншот переписки с ней он опубликовал в личном блоге.

Несколькими днями ранее исполнитель заявил во время стрима, что он «больше не холостяк» и «сделал предложение своей девушке». СМИ поспешили растиражировать его слова и сообщили о скорой свадьбе. Однако теперь Егор Крид опроверг эту информацию и обвинил журналистов в выдергивании его слов из контекста.

Многочисленным сообщениям поверила мама музыканта, которая попросила его рассказать об избраннице. Не забыв подначить за то, что новости о личной жизни наследника по радио, а не от него лично. Крид в ответ заверил маму, что пока не планирует жениться.

«Представляю, сколько людей верят желтухе, пабликам, газетам, ТВ и так далее, раз даже от моей мамы я получаю такое», — написал певец.

Егор Крид о прессеЕгор Крид о прессе. Instagram* / egorkreed

В комментариях преданные поклонники Егора Крида заявили, что его слова про свадьбу были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

Ранее завидный холостяк встречался с Валей Карнавал и певицей Нюшей. Сейчас ходят слухи, что Крид ухаживает за блогером Катей Толстопятовой.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, почему у Егора Крида нет детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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