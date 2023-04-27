На Крымском мосту откроют новые пункты досмотра авто и досрочно запустят поезда
Россиянам станет проще добраться до одного из любимых мест отдыха — на полуострове уже почти все готово для встречи туристов.
Фото, видео: Пресс-служба «Росавтодор» / ТАСС; 5-tv.ru
Добраться до одного из любимых мест отдыха россиян — в Крым — теперь будет проще. Уже в мае досрочно будет запущено железнодорожное движение по Крымскому мосту.
А для тех, кто предпочитает путешествовать на личном автомобиле, через пару дней откроют новые пункты досмотра. Они помогут избежать пробок и увеличить поток машин на полуостров.
Корреспондент «Известий» Николай Аксенов убедился, что для встречи туристов уже практически все готово. Смотрите подробности в репортаже.
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