На Крымском мосту откроют новые пункты досмотра авто и досрочно запустят поезда

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Россиянам станет проще добраться до одного из любимых мест отдыха — на полуострове уже почти все готово для встречи туристов.

Фото, видео: Пресс-служба «Росавтодор» / ТАСС; 5-tv.ru

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Добраться до одного из любимых мест отдыха россиян — в Крым — теперь будет проще. Уже в мае досрочно будет запущено железнодорожное движение по Крымскому мосту.

А для тех, кто предпочитает путешествовать на личном автомобиле, через пару дней откроют новые пункты досмотра. Они помогут избежать пробок и увеличить поток машин на полуостров.

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов убедился, что для встречи туристов уже практически все готово. Смотрите подробности в репортаже.

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