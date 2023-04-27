На Крымском мосту откроют новые пункты досмотра авто и досрочно запустят поезда

Добраться до одного из любимых мест отдыха россиян — в Крым — теперь будет проще. Уже в мае досрочно будет запущено железнодорожное движение по Крымскому мосту.

А для тех, кто предпочитает путешествовать на личном автомобиле, через пару дней откроют новые пункты досмотра. Они помогут избежать пробок и увеличить поток машин на полуостров.

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов убедился, что для встречи туристов уже практически все готово. Смотрите подробности в репортаже.