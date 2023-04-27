Планы Кристины Орбакайте выступить на День Победы в Германии сорвались

По словам артистки, всему виной бюрократические проволочки. Однако ходят слухи, что знаменитость просто не захотела портить себе репутацию.

Певица Кристина Орбакайте сообщила, что снова не сможет выступить в День Победы в Германии. Если несколько лет назад концерт перенесли из-за пандемии коронавируса, то теперь возникли бюрократические проблемы.

«Обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать», — написала она в личном блоге.

У самой Кристины Орбакайте, насколько можно судить, нет проблем с разрешением на въезд в Европу. Как пишет 7Дней.ru, у певицы есть израильский паспорт. При этом поговаривают, что отмена концерта не связана с визами. Артистка якобы в последний момент не захотела рисковать своей карьерой в России и выступать в важный для страны праздник в Германии.

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