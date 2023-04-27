Семейная пара завела аллигатора и 12 лет держала его в подвале

В США спасли аллигатора из 12-летнего заточения. Супруги завели рептилию вместо собаки и очень удивились, когда вырос трехметровый хищник — пришлось запереть в подвале.

Освобождение случилось только после развода пары. Женщина охладела не только к мужу, но и к питомцу. Вызвала ветслужбу, чтобы ее избавили от хищника. Хозяйка не кормила животное, но силы зверя подпитывала ярость. Ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы обездвижить огромного аллигатора и перевести его в более подходящее место.

Теперь он живет в просторном вольере с собственным бассейном, где впервые в жизни смог наконец поплавать. А скоро его отправят в заповедник знакомиться с сородичами.