Семейная пара завела аллигатора и 12 лет держала его в подвале

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Освободить крокодила получилось только ветеринарной службе, поскольку за это время он пришел в ярость.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Thomas Vinke; 5-tv.ru

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В США спасли аллигатора из 12-летнего заточения. Супруги завели рептилию вместо собаки и очень удивились, когда вырос трехметровый хищник — пришлось запереть в подвале.

Освобождение случилось только после развода пары. Женщина охладела не только к мужу, но и к питомцу. Вызвала ветслужбу, чтобы ее избавили от хищника. Хозяйка не кормила животное, но силы зверя подпитывала ярость. Ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы обездвижить огромного аллигатора и перевести его в более подходящее место.

Теперь он живет в просторном вольере с собственным бассейном, где впервые в жизни смог наконец поплавать. А скоро его отправят в заповедник знакомиться с сородичами.

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