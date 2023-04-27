«Рожала в воду»: звезда «Дома-2» Устиненко назвала появление дочки невероятным

Последние недели девушка переживала из-за отсутствия схваток и родовой деятельности. Но ложиться в роддом все же не хотела. Так как мечтала родить естественным способом.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко, ставшая на днях дважды мамой, чуть придя в себя, рассказала, как прошли роды. По мнению девушки, еще чуть-чуть и она бы уже перехаживала беременность. Но отправляться в роддом заранее не желала. Стала собираться, лишь когда почувствовала — тот самый момент начался.

Даже во время родов Устиненко не забывала о поклонниках и выходила с ними на связь, делилась каждым моментом и рассказывала, как все проходит. В роддом она отправилась на такси вместе с возлюбленным Максимом Меченковым. Мужчина не только сопроводил девушку, но и остался на родах.

«Рожала в воду. Это, конечно, было невероятно просто. Вообще, в целом, все роды были как что-то необыкновенное. Все расскажу, покажу, но позже… Хочу немного отдохнуть, прийти в себя», — поведала она в своем Telegram-канале.

Сейчас мама и малышка восстанавливают силы в роддоме, принимают поздравления и надеятся на скорую выписку. Ведь дома Устиненко ожидает сын Роберт. Его она родила в 2014 году от Александра Гобозова. С ним девушка познакомилась на телестройке. Пара расписалась, но брак был недолгим. Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения.

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