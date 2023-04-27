Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с траулера «Амур»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 97

ТАСС: суд в Японии дал российскому моряку с судна «Амур» три года с отсрочкой

Суд в Японии вынес приговор российскому моряку с траулера «Амур»

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Kalker

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Помощника капитана судна депортируют в скором времени в Россию.

Окружной суд города Асахикава в Японии приговорил российского моряка Павла Добрянского к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент известно, что решение по делу третьего помощника капитана российского судна «Амур», по сути дела, является условным сроком на пять лет.

Адвокат Добрянского также пояснил, что мужчину депортируют в ближайшее время в Россию, так как визы у него нет.

Российский моряк был задержан в мае 2021 года. По заключению японского суда, Добрянский не предпринял никаких действий, чтобы избежать столкновения с рыболовецкой шхуной «Хокко-мару-8». Во время происшествия погибли пять японских моряков.

Судебный процесс над моряком из России начался в сентябре 2022 года. С того времени было проведено огромное количество экспертиз и расследований.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд арестовал россиянина Довганя по делу о государственной измене.

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