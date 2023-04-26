Суд арестовал россиянина Довганя по делу о государственной измене

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 101

Гражданин был задержан Федеральной службой безопасности.

Суд арестовал россиянина Довганя по делу о государственной измене

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Лефортовский суд Москвы заключил под стражу гражданина России по фамилии Довгань за госизмену. Ходатайство об избрании этой меры было удовлетворено 25 апреля, указано в информации по делу.

На днях россиянина задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Раньше по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. С 18 апреля мера наказания значительно ужесточилась, когда Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за это преступление.

По этой же статье проходил 25 апреля в Ростове-на-Дону ефрейтор Илья Трачук за госизмену и незаконное получение тайной государственной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену.

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